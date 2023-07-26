Потужний натуральний репелент проти слимаків на ділянці: потрібен один популярний овоч

Щоб відвадити від ділянки слимаків, необов’язково отруювати рослини хімікатами

Боротьба зі шкідниками – одна з головних проблем дачників. Поїдають листя багатьох рослин і загрожують урожаю слимаки і гусениці, проте є простий спосіб відлякати паразитів.

Щоб позбутися слимаків на ділянці, обробіть рослини саморобним розчином. Про це пише видання Express.

Не варто використовувати хімікати для боротьби зі слимаками, є більш ефективна й абсолютно безпечна для культур на дачній ділянці альтернатива. Ключовий інгредієнт, щоб відлякати шкідників, популярний овоч – часник.

Як відлякати слимаків

Щоб захистити ваш сад чи город від слимаків, приготуйте особливий часниковий розчин. Для цього кип’ятіть дві головки часнику протягом години та дайте настоятися протягом ночі. Використовуйте отриману рідину для обприскування рослин. Такий розчин працює як природний репелент. Запах часнику, як виявилося, слимаки ненавидять.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відлякати від саду та городу інших поширених шкідників – попелицю і білокрилку. На допомогу прийде натуральний пестицид, який давно використовують досвідчені дачники.