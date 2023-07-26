Просто додайте у воду: найкращі натуральні добрива для підживлення рослин

Ці розчини прискорять зростання ваших рослин та захистять їх від хвороб

Бажаєте, щоб ваші квітучі рослини цвіли та прикрашали себе своїми гарними яскравими квітами? На жаль, але єдиного чарівного рецепта немає. Просто подбайте про свої рослини в період їх росту, правильно їх удобривши — і насолоджуйтесь результатом.

Період зростання зазвичай триває з березня по жовтень, тому в цей час ви можете активно насичувати свої рослини потрібними речовинами, пише santeplus. А для гарного зростання їм необхідні азот, фосфор та калій:

азот — допомагає рослинам розвивати своє листя і надземну частину.

— допомагає рослинам розвивати своє листя і надземну частину. фосфор — елемент, який стимулює розвиток кореневої системи рослин та сприяє їх цвітінню.

— елемент, який стимулює розвиток кореневої системи рослин та сприяє їх цвітінню. калій — поживна речовина, що підвищує стійкість рослин до хвороб.

Натуральні добрива для підживлення рослин: топ-3

Мед

Багатий на кальцій, залізо, фосфор, калій, цинк і магній рекомендується для підживлення рослин. Розведіть одну-дві столові ложки меду у двох літрах води, добре перемішайте та використовуйте цей розчин для поливу рослин. Застосовуйте це рідке добриво один раз на два тижні.

Деревна зола

Забезпечує рослини різними поживними речовинами, необхідними для їхнього гарного росту, такими як магній, калій або кальцій. Щоб використати таке добриво, просійте зібрану золу після того, як вона охолоне, і змішайте з 10 літрами не вапнякової води, наприклад, дощової. Це рідке добриво використовується для поливу безпосередньо біля підніжжя рослин у період цвітіння.

Аспірин

Саліцилова кислота, яка входить до складу цього засобу, є дуже корисною для ваших рослин. Вона підвищує їхній імунітет. Розведіть одну таблетку аспірину на літр води і використовуйте розчин для поливу рослин, раз на два місяці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати орхідею. Якщо дати рослину одне підживлення, пишне цвітіння гарантоване.