Чим підгодувати троянди, щоб відлякати всі хвороби: хитрість досвідчених квітникарів

Щоб троянди росли стійкими, важливо внести натуральне добриво

Щоб троянди радували пишним кольором, садівники повинні захистити їх від інфекцій. Зробити це можна за допомогою корисних добрив, не використовуючи хімікати.

Досвідчені квітникарі рекомендують підгодовувати троянди попелом. Порадою ділиться Телеграм-канал "Садівник".

Так, попіл допоможе зміцнити коріння троянд та позитивно вплинути на цвітіння. Однак найбільша користь від цього інгредієнта – захист квітів від інфекцій, оскільки завдяки підживленню троянди стають стійкішими до захворювань. Пам’ятайте, що потрібно використовувати деревний попіл або попіл з рослинних відходів.

Як приготувати попелеве добриво для троянд? Якщо застосовувати попіл у сухому вигляді, то квітникарам слід просто посипати під кожен кущ 0,5-1 склянку попелу.

Другий варіант – зробити розчин. Для цього 200 г попелу залийте 10 л води, перемішайте і залиште на тиждень, щоб вийшов настій. За бажанням додайте 1 ст. ложку сечовини (у співвідношенні із 10 л води). Отриманою рідиною поливайте троянди, одному кущі буде достатньо 0,5 л.

Вносити попелясте підживлення можна навесні, коли розпускаються бруньки троянд, або після цвітіння, коли дачники обрізають зів'ялі бутони. Натуральне добриво гарантує, що ви насолоджуватиметеся розкішними трояндами весь сезон.

Раніше "Телеграф" розповідав про нюанси догляду за трояндами у липні. Квітникарі повинні не забувати про поливання, підживлення й обрізування.