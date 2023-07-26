Землю накрила тривала масштабна буря: коли вона закінчиться

Найбільші коливання фіксуються вночі та рано вранці

Прогнози фахівців обіцяли землянам геомагнітний спокій наприкінці липня, проте вони не виправдалися, — нашу планету накрила тривала масштабна буря.

Як можна судити за прогнозами сервісу Meteoagent, який спирається на інформацію Центру прогнозу космічної погоди та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, вона триватиме аж п’ять днів.

Магнітне поле почало хвилюватися ще 25 липня, і коливання силою 5 балів очікуються до кінця тижня. Згідно з прогнозами, шторм припиниться лише в неділю, 30 липня, після чого має запанувати геомагнітна тиша.

Також зауважимо, що 5-бальні коливання фіксуються не весь день, а в окремі години, переважно вночі та рано вранці. Тож якщо в цей час ви відчуваєте нездужання, то справа може бути в магнітному полі нашої Землі (проте це лише одна з можливих причин і в разі поганого самопочуття краще проконсультуватися з вашим сімейним лікарем).

Календар магнітних бур на кінець липня та початок серпня 2023 року

Як повідомляв "Телеграф", крім магнітних бурь українців наприкінці липня також "порадують" чергові погодні гойдалки, — синоптики обіцяють найближчим часом різке похолодання, шквали та дощі.