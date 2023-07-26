Не варто на них розраховувати: які знаки Зодіаку ніколи не виконують своїх обіцянок

Зазвичай такі люди намагаються "набити собі ціну"

Є знаки Зодіаку, на яких можна завжди покластися і поділитися з ними найпотаємнішими секретами, а є ті, кому не можна довіряти і щось просити, бо вони ніколи не виконують своїх обіцянок.

Астрологи у матеріалі Mixnews розповіли, на яких представників зодіакального кола ніколи не варто розраховувати, бо вони вміють лише гарно говорити.

Названо знаки Зодіаку, які не виконують обіцянок

Близнюки

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, мають "два обличчя" не просто так. І якщо одне обличчя справляє на оточуючих хороше враження, тому що Близнюки досить відкриття люди, то інше показує гірку брехню. Річ в тому, що для цього знака дати обіцянку — лише хороший жест, але ніяк не зобов’язання.

Терези

Представники цього знака рідко виконують свої обіцянки, бо дуже не люблять, коли їх ставлять у певні рамки. Хоча цей знак має досить м’який характер, тому часто вони можуть говорити, що зроблять все, що потрібно, але як емоції стихають, Терези беруть свої слова назад і змінюють свою позицію.

Стрілець

Люди-Стрільці дуже прагнуть подобатися людям, тому здатні наобіцяти надто багато, щоб створити гарне про себе враження, але на ділі обіцянки тільки залишаються обіцянками. Стрільці вміють гарно говорити, але на цьому все закінчується.

"Телеграф" писав раніше, які знаки Зодіаку є найзарозумілішими. Астрологи зазначають, що вони на оточуючих дивляться з погордою.