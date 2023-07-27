Гороскоп Таро на серпень 2023 для всіх знаків: Діви вирішать проблеми, а Терези, — втілять свої мрії

Для деяких місяць стане доленосним

Кінець літа 2023 року багатьом принесе запаморочливі зміни, приємні події та можливості досягти успіху, проте без конфліктів і смутку теж не обійдеться.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на серпень 2023 року для всіх знаків Зодіаку.

Цього разу в загальному розкладі випали такі карти

Овен — Світ

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що у серпні Ви зможете наблизитися до матеріального та сімейного благополуччя. Також це буде гарний час для подорожей.

Тілець — перевернутий Повішений

У цьому положенні карта каже, що для Вас настав кризовий момент, коли варто задуматися про своє життя та змінити систему цінностей.

Близнюки — П’ятірка мечів

Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона каже, що незабаром у Вас можуть статися конфлікти, сварки, відбутися щось підле або принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу.

Рак — Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте і про відпочинок.

Лев — Двійка кубків

Ще ця карта називається "Владика кохання", і вона означає, що скоро Ви можете зблизитися з кимось, перевести відносини на новий рівень. Проведіть початок тижня з близькими людьми, прислухайтеся до їхніх порад, і все буде сприятливим для Вас.

Діва — перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта вказує, що наприкінці літа у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, скоро можливо почнете одужувати.

Терези — Зірка

У серпні Вам буде легко реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Спробуйте також медитації, це може допомогти вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід зі складної ситуації.

Скорпіон — Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, незабаром Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, адже це означає, що незабаром у Ваше життя прийде щось краще.

Стрілець — перевернута Королева пентаклів

Найближчі тижні у Вас можуть видатись неприємними. Можливо, почнуться проблеми, зірвуться плани, почнуться сварки з близькими, зникне бажання розвиватися чи щось робити. Карти Таро радять Вам прислухатися до серця та бути більш відкритими.

Козоріг — перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і женете вперед паровоза, варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.

Водолій — Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому їй супроводжує успіх у справах та роботі. Найближчого місяця покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як вчинити краще.

Риби — перевернуте Колесо Фортуни

У цьому положенні карта попереджає, що в серпні може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або можуть пропасти зусилля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.