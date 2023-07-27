Не поспішайте позбавлятися: чотири вдалі способи використовувати скошену траву на дачній ділянці

Досвідчені городники примудряються робити зі скошеної трави корисні підгодівлі

Дачники завжди знайдуть можливість застосувати підручні матеріали у своїх цілях. Та ж скошена трава допоможе у догляді за городом та садом.

Варто звернути на чотири вдалі способи, щоб використовувати скошену траву на дачній ділянці. Порадами ділиться Телеграм-канал "Садівник".

Добриво для газону

За словами дачників, залишаючи скошену траву на газоні вдасться пристойно заощадити. Найкраще використовувати дрібну фракцію.

Компост

Спробуйте додати скошену траву до компосту. Головне, дайте їй повністю висохнути, зазвичай на це йде кілька днів. Компост із цим натуральним компонентом буде готовий через три місяці.

Мульчування

Стане в нагоді скошена трава і в боротьбі з бур’янами. Як відомо, мульча допомагає зменшити кількість небажаної рослинності, а ще зберігає ґрунт вологим і збагачує ваші "квадрати" азотом. Просто розподіліть шар трави під культурами на городі на рівні 2-3 см. Тоді як кущі та дерева дозволяється мульчувати товстішим шаром.

Рідке добриво

Щоб приготувати корисне добриво, заповніть бочку свіжоскошеною травою, утрамбовувати не потрібно. Залийте ємність водою та додайте натуральний біофунгіцид. Після того, як рідина забродить, розведіть розчин із водою у співвідношенні 1:10. Поливайте рідким підживленням рослини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за допомогою підручних засобів вдасться вирішити й іншу проблему дачників – нашестя шкідників. Проти слимаків відмінно спрацює натуральний репелент.