Як легко вивести жирні плями з одягу: змішайте всього три інгредієнти

Це займе у вас мінімум часу та коштів

Забруднити одяг просто, це можна зробити тональним кремом, травою або ягодами. А ось позбавитися від забруднень завдання складніше, тому що не завжди допомагає звичайний порошок. Тут треба знати певні хитрощі.

У матеріалі Glavred розповіли, як за допомогою всього трьох важливих компонентів приготувати суміш, яка допоможе впоратися з будь-якою жирною плямою. Головне – діяти швидко.

Як видалити з одягу жирні плями

Рецептом цієї суміші поділилася "королева чистоти" Лінда Кобб. Для її приготування вам знадобляться "копійчані" засоби:

1 столова ложка рідкого мила для посуду;

1 столова ложка гліцерину;

8 столових ложок теплої води;

пляшка;

лійка.

Усі інгредієнти потрібно змішати у пляшці, а для цього використовуйте лійку. Перелийте всі компоненти туди і ретельно струсіть суміш. Нанесіть її на жирну пляму і утріть у тканину. Залишіть так одяг на 15-20 хвилин. Потім відправте його в пральну машину та увімкніть звичайний режим. Після прання на одязі плями не повинно бути.

"Телеграф" писав раніше, як відіпрати плями від червоного вина на одязі. Господиням підказали геніальний трюк.