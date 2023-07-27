Як легко вивести жирні плями з одягу: змішайте всього три інгредієнти
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Це займе у вас мінімум часу та коштів
Забруднити одяг просто, це можна зробити тональним кремом, травою або ягодами. А ось позбавитися від забруднень завдання складніше, тому що не завжди допомагає звичайний порошок. Тут треба знати певні хитрощі.
У матеріалі Glavred розповіли, як за допомогою всього трьох важливих компонентів приготувати суміш, яка допоможе впоратися з будь-якою жирною плямою. Головне – діяти швидко.
Як видалити з одягу жирні плями
Рецептом цієї суміші поділилася "королева чистоти" Лінда Кобб. Для її приготування вам знадобляться "копійчані" засоби:
- 1 столова ложка рідкого мила для посуду;
- 1 столова ложка гліцерину;
- 8 столових ложок теплої води;
- пляшка;
- лійка.
Усі інгредієнти потрібно змішати у пляшці, а для цього використовуйте лійку. Перелийте всі компоненти туди і ретельно струсіть суміш. Нанесіть її на жирну пляму і утріть у тканину. Залишіть так одяг на 15-20 хвилин. Потім відправте його в пральну машину та увімкніть звичайний режим. Після прання на одязі плями не повинно бути.
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