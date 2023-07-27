Не всі про це знають: чим у серпні підгодувати яблуню, щоби отримати щедрий урожай

Дерево стане здоровішим і міцнішим

Плодові дерева потребують періодичного підживлення, якщо хочете отримати великий і здоровий урожай. Це стосується, зокрема, і яблунь, бо це одна з провідних культур у саду. Однак дереву потрібен своєчасний догляд та обрізання.

У матеріалі Agro-market експерти розповіли, що в останній місяць літа яблуні також можна удобрити корисними речовинами, особливо, якщо дерева старші за семирічний вік. А в цьому допоможуть найпростіші засоби.

Підживлення яблунь у серпні

У серпні для підживлення найкраще використовувати органічні добрива, а саме пташиний послід чи коров’як. Однак їх потрібно розводити за певною схемою:

одну частину коров’яку (1 літр) залийте трьома частинами звичайної води та залиште настоюватися на 10 днів. Щоб суміш краще бродила, її потрібно двічі на день перемішувати. Якщо перед використанням розчин виходить густим і насиченим, його потрібно ще раз розвести водою. Один літр перебродившого коров’яку на 10 літрів води. Потім приступіть до обробки дерев;

пташиний послід готується за аналогічною схемою. Єдина відмінність полягає в тому, що перед підживленням 1 літр посліду потрібно розбавити в 15 літрах води.

Якщо ж у вас немає органічних речовин, тоді експерти рекомендують використовувати зелену масу рослин, компост. Для цього 5 літрів зеленої маси потрібно залити 10 л води і настоювати до 20 днів. Після цього 1 літр зеленої маси розводять у 10 літрах води та поливають дерево.

"Телеграф" писав раніше, чому з яблуні можуть обсипатися незрілі плоди. Дачникам розповіли, як зберегти врожай.