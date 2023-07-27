Без шкоди для навколишнього середовища: як позбутися попелиці за допомогою натуральних засобів

Попелиця – дуже важко піддається знищенню шкідник

Так багато дрібних комах, які можуть нашкодити врожаю у нашому саду чи на городі. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, як позбутися попелиці на своїй ділянці.

Зазначимо, що шкідник може оселитися як на коренях, стеблах, так і на листі рослин, тому боротися з попелицею потрібно швидко та комплексно. На щастя, боротися з цими комахами можна без використання шкідливих навколишнього середовища хімікатів.

При чому, ці природні засоби можна використовувати як профілактичний засіб проти попелиці, так і як репеленти, що ефективно відганяють їх.

Як позбутися попелиці

Тютюн

Щоб боротися з розповсюдженням цих комах та захистити свою рослинність, ви можете використовувати тютюн. Дуже ефективний у знищенні колонії попелиці, цей природний інсектицид є одночасно економічним та екологічним. Для використання необхідно спочатку вимочити тютюн у воді, залишити на 3 години і профільтрувати суміш. На 1 літр води потрібно близько 100 г тютюну. Дайте розчину постояти 2 чи 3 години, перш ніж розпорошувати рідину на рослини.

Часниковий відвар

Попелиця боїться сильних запахів, таких як часник. Щоб покласти край нашестю цих шкідників, залийте 6 зубчиків часнику 1 л води і прокип’ятіть суміш. Коли суміш стане теплою, додайте 3 краплі рідини для миття посуду, щоб засіб прилипло до рослини, а потім розпорошіть розчин для боротьби зі шкідниками.

Оцет

Відомий як видатний засіб для чищення, оцет також корисний для навколишнього середовища. Для боротьби з попелицею змішайте 2 літри води та 5 столових ложок оцту. Не перевищуйте цієї дози, тому що кислотність оцту висока для рослин. Поливайте рослини цим розчином рано вранці та ввечері, щоб відлякати небажаних дрібних комах. Не поливайте рослини цим засобом протягом дня, оскільки сонце може спалити рослини.

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