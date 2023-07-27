В оселі знову стане чисто: як зробити антипил з недорогого інгредієнта

Пил набагато менше осідатиме на меблях

Прибирання – це безперечно необхідна процедура, проте далеко не приємна. Щоб зменшити обсяг роботи по дому, доводиться використовувати різні хитрощі. Зокрема, протирання пилу може легко викликати роздратування та поганий настрій.

Пил завжди осідає на меблях, особливо помітно це на темних поверхнях. Щоб зменшити осідання пилу на меблях, приготуйте ефективний спрей — антипил на основі кондиціонера для волосся. Про це пише cpykami.

Як зробити спрей для видалення пилу

До 200 мілілітрів води додайте 2-3 маленькі краплі кондиціонера для волосся. Перемішайте вміст і перелийте у пляшку з розпилювачем. Потім, використовуючи цю суміш, протріть пил у вашому домі. Завдяки особливому складу кондиціонера для волосся, пил ніби зісковзує з поверхонь меблів і менше осідає на них. В результаті вам буде достатньо лише пропилососити в оселі.

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