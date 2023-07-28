Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Скорпіонів чекає тріумф, а Рибам посміхнеться вдача

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Початок серпня 2023 року у багатьох ознаменується хорошими новинами, змінами на краще та оновленням себе як особистості, — хоча в деяких все ж таки не обійдеться без втрат та смутку.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 31 липня по 6 серпня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але цього тижня все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації. Однак буде непросто, попереду тяжка робота.

Телець — перевернута Вежа

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернена Вежа вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Близнюки — Король мечів

Ще ця карта відома як "Влада". Вона каже, що найближчим часом доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.

Рак — Паж жезлів

Наступного тижня Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії, або повноцінна авантюра.

Лев — Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Найближчим часом Ви можете зіткнутися з поганими новинами, конфліктами та втратами. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Діва — П’ятірка мечів

Протягом наступного тижня у Вас можуть статися конфлікти, сварки, відбутися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу.

Терези — перевернута Двійка мечів

Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви зрушите далі. Наскільки вдалим було це рішення, покаже час.

Скорпіон — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Стрілець — Верховна жриця

Найближчими днями у Вашому житті можуть статися зміни, на які Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними, — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним і уважним.

Козоріг — Смерть

Не лякайтеся через назву карти, адже насправді вона пророкує "смерть" чогось старого у Вашому житті, що більше Вам не потрібно. Можливо, це будуть кар’єрні чи житлові зміни, чи Ви нарешті просто зможете попрощатися зі старими душевними ранами. Не намагайтеся утримати старе, без нього Ви відчуєте себе легше та вільніше.

Водолій — перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що найближчими днями можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Не хапайтеся за все одразу, краще дайте собі відпочити.

Риби — Колесо Фортуни

Назва карти говорить сама за себе, — ось-ось на Вас чекає новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в серпні за картами Таро.