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Цим рослинам сонце не потрібно: п’ять кущів, які можна висадити у тіні

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Деякі рослини процвітають у тіні Новина оновлена 28 липня 2023, 12:09
Деякі рослини процвітають у тіні. Фото Freepik

Не залишайте місце навколо паркану пустувати, а засадіть невибагливими кущами

Не всім рослинам потрібне сонячне світло, деякі з них чудово ростуть в умовах тіні. Такі кущі дачники рекомендують висаджувати на ділянці біля паркану, куди зазвичай не дістають промені сонця.

Варто звернути увагу на п’ять невибагливих рослин, що процвітають у тіні. Про це йдеться у Телеграм-каналі "Садівник".

Які рослини люблять тінь

Хоста – багаторічна рослина, що легко переносить тінь, славиться великим вибором сортів. Різні відтінки листя допоможуть створити гарні композиції у вашому саду.

Хоста
Хоста

Папороть – ще один любитель затемнених ділянок у дворі. Однак продумайте бар’єри для нього, оскільки ця рослина вважається "агресором" і може порушити ландшафтний дизайн.

Папороть
Папороть

Плющ – ця рослина прикрасить паркан та споруди на ділянці. Швидко розростається, не потребує особливого догляду.

Плющ
Плющ

Ялиця – обожнює тінь, вологу, але довго росте. Вдалим вибором садівників стануть карликові сорти та чотирирічні культури з розвиненою кореневою системою.

Ялиця
Ялиця

Дерен — красивий чагарник доповнить ландшафт на вашій ділянці. Влітку прикрасить двір густим листям, просто дайте цій культурі тінь та вологу.

Дерен
Дерен

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини ще можна висаджувати наприкінці літа. У серпні чудово виростуть популярні трави і не тільки.

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#Рослини #Сад #Кущі