Цим рослинам сонце не потрібно: п’ять кущів, які можна висадити у тіні

Не залишайте місце навколо паркану пустувати, а засадіть невибагливими кущами

Не всім рослинам потрібне сонячне світло, деякі з них чудово ростуть в умовах тіні. Такі кущі дачники рекомендують висаджувати на ділянці біля паркану, куди зазвичай не дістають промені сонця.

Варто звернути увагу на п’ять невибагливих рослин, що процвітають у тіні. Про це йдеться у Телеграм-каналі "Садівник".

Які рослини люблять тінь

Хоста – багаторічна рослина, що легко переносить тінь, славиться великим вибором сортів. Різні відтінки листя допоможуть створити гарні композиції у вашому саду.

Хоста

Папороть – ще один любитель затемнених ділянок у дворі. Однак продумайте бар’єри для нього, оскільки ця рослина вважається "агресором" і може порушити ландшафтний дизайн.

Папороть

Плющ – ця рослина прикрасить паркан та споруди на ділянці. Швидко розростається, не потребує особливого догляду.

Плющ

Ялиця – обожнює тінь, вологу, але довго росте. Вдалим вибором садівників стануть карликові сорти та чотирирічні культури з розвиненою кореневою системою.

Ялиця

Дерен — красивий чагарник доповнить ландшафт на вашій ділянці. Влітку прикрасить двір густим листям, просто дайте цій культурі тінь та вологу.

Дерен

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