Коли копати картоплю, щоб вона добре зберігалася: вірні ознаки дозрівання

Картопля має різні терміни дозрівання залежно від сорту

Картопля дозріває у різний час. Все залежить від сорту, часу посадки та умов зростання. Від того, чи правильно вибрано час для її збирання залежить кількість та якість зберігання врожаю взимку.

Якщо дозрілі бульби перележать у землі, вони почнуть гнити, а прибрані раніше не створять кірки та не зможуть довго зберігатися.

Основна ознака дозрівання картоплі — відмирання листя. Воно жовтіє і починає опадати. Разове пожовтіння окремих листків може стати показником хвороби чи травмування. Тому слід дочекатися масового явища.

Якщо ж бадилля висихає і відмирає повністю, потрібно поквапитися зі збиранням.

Ще одна вірна ознака дозрілої картоплі — стан викопаних пробних бульб. Якщо вони легко відокремлюються від кореневої частини рослини або взагалі від неї відкріпилися, а шкірку складно відшарувати, пошкрябавши пальцем, значить час брати в руки лопату та збирати цей сорт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно обов’язково зробити із часником після збирання врожаю.