Нестача яких двох добрив дуже негативно позначається на врожаї овочів

Названо специфічні ознаки дефіциту азоту та фосфору

Іноді виникає ситуація, коли рослини, які були здоровими на початку сезону зростання, раптом починають "капризувати". Дачники, особливо ті, хто тільки починає займатися городництвом, часто стикаються з цією проблемою і спантеличені тим, що відбувається з їхніми зеленими рослинами.

Рослини страждають найчастіше через нестачу двох мікроелементів — азоту та фосфору. Про це пише bb.lv.

Ознаки дефіциту азоту

Коли рослини не отримують достатньо азоту, їх листя втрачає насичений зелений колір і стає блідим. Крім того, квітки огірків і помідорів зменшуються в розмірах, і їхні зав’язі стають меншими. На огіркових зав’язях починають з’являтися деформовані огірочки. Верхнє листя капусти теж змінює свій колір на блідо-зелений, а нижнє набуває рожевого або пурпурового відтінку. Всі ці зміни призводять до того, що ріст всіх рослин сповільнюється.

Ознаки дефіциту фосфору

Коли в грунті нестача фосфору, листя рослин набуває фіолетового відтінку на нижній стороні, і самі рослини перестають формувати бічні пагони.

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