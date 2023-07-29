Грошовий гороскоп Таро на серпень: Леви можуть зірвати джекпот, а Тельці — втратити роботу

Багатьом підвернуться сприятливі можливості наприкінці літа

Серпень 2023 року багатьом принесе можливості досягти успіху на роботі та отримати прибуток, однак у деяких не обійдеться і без втрат.

Про це говорить фінансовий розклад за картами Таро, який ми зробили для всіх знаків Зодіаку на серпень 2023 року.

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А ось такі карти випали у розкладі на гроші та роботу на цей місяць:

Овен — перевернутий Світ

У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти успіху, швидкі ставки та афери не допоможуть.

Тілець — перевернутий Король мечів

У серпні Ви можете бути надмірно самовпевненими та агресивними, що може обернутися проблемами у справах та на роботі. Може дійти навіть до звільнення та фінансових втрат.

Близнюки — перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні карта каже, що найближчим часом гроші будуть йти від Вас і у професійній діяльності не везтиме. Порада на найближчий час: більше спіть, перегляньте погляди на життя, вибачтеся перед тим, кого образили, і можливо вдасться стабілізувати ситуацію.

Рак — Вісімка пентаклів

Найближчим часом Ви будете сповнені кар’єрних амбіцій, охоче навчатиметеся і працюватимете над кар’єрними досягненнями, завдяки чому зможете підвищити свою цінність як фахівця.

Лев — Колесо Фортуни

Вам у серпні раптово може повернутися сприятлива можливість, статися успіх, покращитися ситуація з фінансами, що збоку здаватиметься чистим везінням. Також картка може пророкувати переїзд.

Діва — перевернутий Блазень

Ця карта говорить, що у Ваших фінансових справах пануватиме безвідповідальність і попереду багато незапланованих витрат. Погляньте на свої фінанси і подумайте, що з ними стане, якщо Ви їх безрозсудно витрачатимете.

Терези — Суд

У Вас наступного тижня може різко змінитися фінансова ситуація, швидше за все на краще. Вас можуть підвищити на роботі, а розпочата справа може успішно закінчитись. Також картка може вказувати на швидкий переїзд.

Скорпіон — Король пентаклів

Цей король обіцяє фінансову стабільність, впевненість, вигідні угоди, виграші, здобуття спадщини. Однак для успіху краще сісти й попрацювати, а не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів — успіх буде не на Вашому боці.

Стрілець – перевернута Дев’ятка кубків

У найближчий місяць Вам буде дуже важко досягти поставленої мети. Здаватиметься, що успіх вже близький, але постійно щось його відкладатиме. Можуть виникнути борги та проблеми з грошима.

Козоріг — перевернута Четвірка пентаклів

На вас в найближчий місяць чекають розтрати і безглузді покупки, також можливі затримки з отриманням коштів та відмови від начальства. Карта може натякати Вам, що можливо варто відволіктися від матеріального.

Водолій — перевернутий Ієрофант

У перевернутому положенні карта передбачає інтриги, втрату авторитету, авантюри та провальні проєкти.

Риби — П’ятірка кубків

Незабаром Ви можете зіткнутися зі збитками або непередбаченими витратами, або отримати менший гонорар, ніж розраховували, — проте не варто турбуватися, це матиме тимчасовий характер. Також можливе отримання прибутку, який Вас засмутить (наприклад, спадок).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року за картами Таро.