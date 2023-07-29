Таких одразу три: цих знаків Зодіаку ось-ось чекають приємні несподіванки

На них скоро обрушиться багато радості та щастя

Початок серпня 2023 року відразу для трьох знаків Зодіаку ознаменується хорошими новинами, приємними сюрпризами та знайомствами.

Цими знаками є Рак, Скорпіон і Риби — всі знаки водної стихії, — каже гороскоп за картами Таро, складений на тиждень з 31 липня по 6 серпня включно.

Ракам випав Паж жезлів

На наступному тижні Ви можете бути на підйомі, чекайте чогось несподіваного та приємного, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії або повноцінна авантюра.

Скорпіонам випала Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Рибам випало Колесо Фортуни

Назва карти говорить сама за себе, — ось-ось на Вас чекає новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в серпні за картами Таро.