Таких одразу три: цих знаків Зодіаку ось-ось чекають приємні несподіванки
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На них скоро обрушиться багато радості та щастя
Початок серпня 2023 року відразу для трьох знаків Зодіаку ознаменується хорошими новинами, приємними сюрпризами та знайомствами.
Цими знаками є Рак, Скорпіон і Риби — всі знаки водної стихії, — каже гороскоп за картами Таро, складений на тиждень з 31 липня по 6 серпня включно.
Ракам випав Паж жезлів
На наступному тижні Ви можете бути на підйомі, чекайте чогось несподіваного та приємного, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії або повноцінна авантюра.
Скорпіонам випала Шістка жезлів
Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.
Рибам випало Колесо Фортуни
Назва карти говорить сама за себе, — ось-ось на Вас чекає новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в серпні за картами Таро.