Любовний гороскоп Таро на серпень: Овнів чекає аб’юз, а Риб — море пристрасті

Декому доведеться піти на жертви заради коханих

Останній місяць літа 2023 року може принести одним гармонію у відносинах і доленосні зустрічі, тоді як на інших навпаки чекають зради та розставання.

На це вказують карти Таро, які випали у любовному розкладі від "Телеграфу" на серпень 2023 року.

Ось які карти випали цього разу

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Овен — Диявол

У любовному розкладі ця карта обману та токсичних стосунків — у серпні у Вас може бути море пристрасті, проте разом з маніпуляціями, аб’юзом, зрадами та сумнівними зв’язками.

Телець — Король пентаклів

Ця карта обіцяє Вам у серпні стабільні та постійні стосунки, в яких можна покластися на партнера, – може не обійтися без спалахів ревнощів, проте їх варто сприймати як показник серйозності намірів.

Близнюки — перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта попереджає, що хтось у Ваших стосунках може дурити іншого, маніпулювати та критикувати його. Це може призвести до майбутнього розриву.

Рак — Сонце

Це карта відродження, щастя та успіху. Подолавши всі біди та труднощі, Ви відчуваєте себе духовно та фізично оновленим, готовим до вступу до нового етапу життя. Сонце може означати також майбутній щасливий шлюб.

Лев — Самітник

У любовних розкладах Самітник може мати два різні значення: що Вам зараз більше потрібне усамітнення, ніж партнер, або що стосунки у Вашій парі вийшли на спокійний стабільний рівень подружжя, яке готується відзначати срібне весілля.

Діва — Шістка мечів

Вас у серпні можуть чекати великі зміни на любовному фронті, — Ви можете зустріти когось особливого, перевести існуючі стосунки на новий рівень або навпаки розірвати їх.

Терези — Шістка пентаклів

Ця карта взаємодопомоги та підтримки, сексуальної щедрості та ніжності. Серпень у Вас швидше за все видасться вдалим. Можливо, навіть відкриєте спільну справу з партнером.

Скорпіон — перевернута П’ятірка пентаклів

У Вас може бути непростий період у відносинах, але в цьому положенні карта вказує, що все можна вирішити, якщо Ви самі цього, звичайно, захочете.

Стрілець — перевернута Королева мечів

У серпні у Вас можуть виникнути проблеми у відносинах, Ви можете розчаруватися у коханні, зіткнутися зі зрадою та опинитися на межі розриву.

Козоріг — перевернута Двійка пентаклів

Незабаром у Вас може скластися так, що доведеться чимось жертвувати заради стосунків, може відчуватися емоційна прохолода та бути висунуті якісь умови.

Водолій — перевернута Четвірка кубків

На вас скоро може чекати доленосна зустріч. Також карта може вказувати на можливе покращення стосунків та гармонію у шлюбі.

Риби — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Можливо, у Вашому особистому житті був кризовий період, однак у серпні все може різко змінитися. Вийде залагодити конфлікти і повернути пристрасть, Ви відчуєте приплив сил для завоювання коханого. Також кінець літа може принести поповнення в сім’ї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в любовному плані до кінця року за картами Таро.