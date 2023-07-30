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Відразу в трьох знаків Зодіаку життя скоро перевернеться з ніг на голову

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
pibig.info

Зміни можуть прийти, навіть якщо Ви їх не чекали

Початок серпня 2023 року одразу для трьох знаків Зодіаку ознаменується кардинальними змінами в житті, причому швидше за все вони будуть позитивними.

Цими знаками є Телець, Стрілець та Риби, говорить гороскоп за картами Таро, складений на тиждень з 31 липня по 6 серпня включно.

Тільцям випала перевернута Вежа

Зазвичай ця карта попереджає про важкі і болючі зміни, однак у перевернутому вигляді вона каже, що зміни будуть на краще, Ви готові до них і зможете їх прийняти.

Стрільцям випала Верховна жриця

Найближчими днями у Вашому житті можуть статися зміни, на які Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними, — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним і уважним.

Рибам випало Колесо Фортуни

Назва цієї карти вже говорить сама за себе, — ось-ось на Вас чекає новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх буде на Вашому боці, так що не зволікайте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти в серпні згідно з картами Таро.

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