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Є в кожній аптечці: як врятувати огірки від пожовтіння листя

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Обробити рослини потрібно якнайшвидше
Обробити рослини потрібно якнайшвидше. Фото Freepik

Цей засіб підвищує ріст культури та захищає її від різних захворювань

Несправжня борошниста роса, також відома як пероноспороз, є небезпечним грибковим захворюванням огірків, яке характеризується утворенням жовтих плям на листі. Якщо ви помітили таку проблему на своїй грядці, необхідно негайно вжити заходів для врожаю. В іншому випадку листя засохне, і разом з ним загинуть зав’язі огірків.

Щоб позбутися несправжньої борошнистої роси, достатньо скористатися простим засобом, доступним для покупки в будь-якій аптеці — перекисом водню. Про це пише apostrophe.

Рецепт розчину для обприскування огірків

Візьміть 1 літр води і додайте до нього 20 мл аптечного 3% перекису водню. Потім перелийте цей розчин в обприскувач і розпорошіть його на огірки. Для запобігання проблемам рекомендується використовувати такий розчин раз на тиждень.

Чим корисний перекис водню на городі

  • Підвищує імунітет у рослини.
  • Допомагає зміцніти кореневій системі.
  • Забезпечує здоровий ріст розсади.
  • Окислює ґрунт.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно вирощувати огірки у теплиці. Не робіть певних помилок.

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#Огірки #Город