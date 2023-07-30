Буде багато смачних плодів: чим полити томати, щоб росли здоровими та великими

Все більше і більше городників вибирають натуральні підгодівлі, зроблені самостійно

Використовуючи недороге натуральне підживлення можна підвищити врожайність помідорів на городі, збільшити розмір та смак плодів, а також забезпечити захист посадок від хвороб та шкідників.

Сьогодні ми обговоримо два прості, але дуже ефективні підгодівлі для томатів. Про це пише cpykami.

Підгодівля №1

Влийте 1 л кефіру у відро на 10 л. Потім покладіть у кефір 3 склянки золи. Завдяки кислотам, присутнім у кефірі, усі поживні речовини із золи перейдуть у розчин. Додайте 1/2 чайної ложки йоду. Цей йод захистить посадки від фітофтори та інших грибкових захворювань.

Для покращення результативності можна додати 3 столові ложки біогумусу. Після того, як розчин настоїться протягом не менше 4 годин, його можна використовувати.

Щоб полити кущі, потрібно розвести 1 склянку концентрованого розчину у 10 літрах води. Для досягнення найкращого ефекту краще поливати рослини зверху.

Підгодівля №2

Візьміть 10 г дріжджів і розведіть їх в 1 літрі теплої води. Після цього додайте 2 чайні ложки меду в розчин і ретельно перемішайте. Бажано використовувати мед замість цукру, тому що мед містить значну кількість амінокислот, які сприяють кращому засвоєнню поживних речовин.

Залиште розчин у теплому місці протягом 1 години, потім перелийте його у відро з 9 літрами води. Додайте 3 столові ложки гумату калію, який допоможе збільшити врожайність та додасть плодам солодкого смаку.

Вносьте дріжджове підживлення під корінь один раз на 2 тижні. При чергуванні двох натуральних підживлень можна легко отримати рясний урожай смачних томатів.

Вирощування помідорів на городі не становить особливих складнощів. Головне – стежити за підгодовуванням рослин та боротися зі шкідниками, а також правильно організовувати полив помідорів.