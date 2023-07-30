Чому смородина перестає плодоносити: три часті причини

Якщо ви більше не отримуєте врожаю від смородини, можливо, припустилися однієї з найпоширеніших помилок дачників

Смачна і корисна смородина потребує не тільки правильних добрив, а й вимагає особливого догляду. Якщо кущі перестають плодоносити, то дачникам слід знати про найпоширеніші проблеми.

Чому смородина не плодоносить? Є три часті причини, пише Телеграм-канал "Садівник".

Причина №1 – неправильне обрізання. Садівникам слід видаляти пагони у смородини після 5-7 років, як і пагони, які роблять кущ надто густим. Хворі, сухі та зламані гілки теж не шкодуйте.

Причина №2 – старіння кущів. Можливо, смородина перестала плодоносити не через ваші помилки. Пам’ятайте, що після 10-12 років життєвий цикл рослини завершується. З таким кущем треба попрощатися.

– старіння кущів. Можливо, смородина перестала плодоносити не через ваші помилки. Пам’ятайте, що після 10-12 років життєвий цикл рослини завершується. З таким кущем треба попрощатися. Причина №3 – мало води. Полив відіграє велике значення для вирощування смородини. У спеку одному кущі потрібно щонайменше 3 відра води за раз кожні 1,5 тижня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно обов’язково зробити садівникам після збирання врожаю смородини. Доглядати кущ необхідно і після закінчення сезону. Прості правила забезпечать вас смачною смородиною у наступні роки.