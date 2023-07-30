Навіть стійка чорна пліснява зійде: з чого приготувати потужну очищувальну пасту

Позбутися грибка на стінах можна без агресивних хімікатів

Проблема з пліснявою часто з’являється у ванній кімнаті, де підвищена вологість. Однак грибок може "оселитися" і в інших кімнатах, боротися з ним потрібно якнайшвидше.

Щоб позбутися цвілі в будинку, приготуйте пасту для чищення з підручних засобів. Дієвим лайфхаком поділилося видання Express.

Для видалення плісняви домогосподарства часто використовують оцет. Для цього розпиліть рідину прямо на запліснявілі ділянки в нерозбавленому вигляді та залиште на одну-дві години, перш ніж змити. За цей час оцет убереться навіть у такі пористі поверхні, як дерево.

Для остаточного знищення чорної плісняви змішайте харчову соду, оцет і воду. Саморобний розчин – потужний очисник, який знищить найстійкіший грибок.

Додамо, що позбутися плісняви допоможе профілактика, адже завжди легше запобігти проблемі, а не викорінювати її. Для цього регулярно оглядайте такі області, як кути, краї та приховані місця, оскільки цвіль часто ховається у важкодоступних місцях. Крім того, негайно усувайте будь-які витоки або несправності сантехніки, щоб уникнути підвищеного рівня вологості в приміщенні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що запобігти появі плісняви в будинку можна за допомогою абсолютно натурального методу. Спробуйте висадити певні кімнатні рослини – і вогкості в оселі не буде.