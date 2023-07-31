Чекайте на погані новини: цим знакам Зодіаку крупно не пощастить цього тижня

Біда може нагрянути звідки не чекали

Початок серпня у 2023 році буде несприятливим для представників одразу трьох знаків Зодіаку — на них чекають втрати, розчарування та конфлікти.

Цими знаками є Лев, Діва і Водолій, говорить гороскоп Таро, складений на тиждень з 31 липня по 6 серпня включно.

Левам випала Трійка мечів

Друга назва цієї карти — Владика печалі, і вона одна з найдраматичніших у колоді. Вона попереджає, що цього тижня Вас чекають втрати, конфлікти та погані новини. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зросту.

Дівам випала П’ятірка мечів

Найближчими днями у Вас можуть статися конфлікти, сварки, відбутися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете бути джерелом негативу.

Водоліям випав перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що найближчими днями можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Не хапайтеся за все одразу, краще дайте собі відпочити, тоді можливо вдасться мінімізувати невдачі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані в серпні за картами Таро.