Коли відзначаємо Горіховий Спас: головні особливості свята

Третій Спас уже не випадає на Успенський пост

Важлива дата у календарі церковних свят на серпень – Горіховий Спас, ще його називають Третім, Малим, Нерукотворним, Холодним чи Хлібним. Це останній із серії Спасів. Горіховому Спасу передує одне з великих християнських свят — Успіння Пресвятої Богородиці.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається Горіховий Спас у 2023 році та які традиції пов’язані з цим святом. За новим церковним календарем дата переноситься, але це станеться наступного року.

Коли Горіховий Спас у 2023 році

В Україні Горіховий Спас відзначать у вівторок 29 серпня 2023 року. Варто додати, що наступного разу свято зустрінуть в іншу дату. Вже з 1 вересня цього року набуде чинності новоюліанський літургійний календар. За новим церковним календарем Горіховий Спас відзначатиметься 16 серпня.

Чому Горіховий Спас так називається

Свято отримало таку назву, тому що в ці дні відбувається дозрівання різних видів горіхів. Церква наголошує, що дата присвячена Ісусу Христу. Нерукотворний Спас присвячений важливій події, описаній у релігійних текстах: перенесення нерукотворного образу Спасителя з Едеси до Константинополя у 944 році.

Традиції Горіхового Спасу

29 серпня у храмах відбуваються урочисті служби. Багато вірян приносять на освячення горіхи та хліб, випечений із зерна нового врожаю, а також кладуть у кошики фрукти, воду й мед. У день Горіхового Спасу сім’ї збираються за одним столом і ласують частуваннями, адже Успенський піст напередодні завершується. Часто у будинках цього дня готують випічку з горіхами та фруктами, хліб, а ще ставлять на стіл горіхову настоянку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Горіховому Спасу передує Медовий Спас, який відзначається 14 серпня. Другим йде Яблучний Спас, він же Преображення Господнє.