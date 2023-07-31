Ніколи не робіть цього з огірками: урожаю не дочекаєтесь

Не варто розпушувати землю на грядках з огірками, і ось чому

Багато дачників регулярно розпушують ґрунт на городі, особливо якщо на ділянці "кам’яна земля". Однак іноді ця маніпуляція несе не користь, а шкоду рослинам. Протипоказана подібна дія для огірків.

Досвідчені городники ніколи не розпушують ґрунт під огірками. Про це йдеться в блозі s.sad.ua в Instagram.

Чи можна розпушувати ґрунт навколо огірків? Ні, тому що у цієї культури коріння розташовується близько до поверхні. Коріння огірків розростаються у різні боки, займаючи значні "квадрати" на вашій ділянці. У зв’язку з цим є ймовірність, що інструмент, яким ви робите розпушення, зашкодить корінню.

Після такої травми зростання огірків може припинитися. Більше того, рослина іноді скидає вже сформовані зав’язі.

Альтернатива розпушенню городу – мульчування. Дачникам слід внести органічні підживлення, щоб сприяти розвитку огірків. Крім того, ви можете періодично підкладати на грядки з цим овочем уже готовий розпушений ґрунт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо у огірків пожовтіло листя. А ще ми писали, навіщо городники обробляють огірки солодкою водою.