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Залишається тільки змиритися: ці знаки Зодіаку скоро чекають фінансові втрати

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Овни, Діви, Терези та Скорпіони можуть втратити гроші на цьому тижні
Овни, Діви, Терези та Скорпіони можуть втратити гроші на цьому тижні. Фото pikabu.ru

Проблеми фінансового плану можуть виникнути вже з дня на день

Початок серпня 2023 року принесе фінансові труднощі одразу для чотирьох знаків Зодіаку — на них чекають втрати грошей та проблеми на роботі.

Цими знаками є Овен, Діва, Терези та Скорпіон, говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень до 6 серпня включно.

Овнам випала Десятка жезлів

На Вас незабаром може обрушитися ціла купа фінансових втрат і буде незрозуміло, чим усе закінчиться, — карта радить просто змиритися і прийняти факт, що доведеться вирішувати ці проблеми.

Дівам випав Повішений

Вас ось-ось може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність керуватися рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Не підписуйте нічого бездумно, є ризик стати жертвою фінансової махінації.

Терезам випала перевернута Шістка мечів

У цьому положенні карта говорить про нерозв’язність проблем, швидше за все справа закінчиться невдачею, домовитися не вийде і становище стане безвихідним. Якийсь крок вами був зроблений невірно, якщо це можливо, спробуйте повернутися на вихідні позиції.

Скорпіонам випала перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні карта каже, що на тижні Ваш успіх може піти у Вас з-під носа і дістатись комусь іншому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в плані грошей і роботи до кінця серпня за картами Таро.

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