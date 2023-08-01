Посадіть ці рослини на ділянці: і ґрунт відновлять, і врожай збільшать

Сидерати вирощують з метою покращення стану ґрунту та проти бур’янів

Досвідчені дачники після збирання врожаю засівають ділянку сидератами. Ці рослини допомагають ґрунту відновитися, стати пухкішим та повітрянішим, покращують його склад. Деякі культури навіть витісняють із ділянки бур’яни.

Висівають сидерати майже одразу після збирання раннього врожаю. До настання холодів сходи потрібно встигнути скосити та переорати ділянку разом з усім вмістом.

Соняшник є чудовим сидератом. Він добре насичує землю і покращує її структуру.

Фацелія — один із найпопулярніших сидератів. Завдяки рослині ґрунт насичується киснем.

Гречка підійде для ґрунту, на якому погано ростуть культури. Вона збагачує землю, насичує її фосфором, калієм та іншими корисними речовинами.

Бобові — невибагливі сидерати. Завдяки азотфіксуючим бактеріям, що живуть на кореневій системі бобових, ґрунт після них збагачується азотом у доступній для рослин та дерев формі.

Хрестоцвіті добре допомагають від бур’янів. Їхні кореневі виділення відлякують багатьох шкідників і пригнічують збудників фітофторозу. Найкращим представником хрестоцвітого сидерату є біла гірчиця. Вона зменшує зростання бур’янів, оберігає рослини від фітофторозу, пригнічує шкідників, розпушує ґрунт і утримує в ньому азот.

Раніше "Телеграф" писав, що посадити на ділянці після збирання цибулі та часнику.