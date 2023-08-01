Яловичина з овочами нашвидкуруч: легкий та смачний рецепт
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Вийде неймовірно соковитим та ароматним, спробуйте – і готувати по-іншому вже не захочете
Щоб порадувати близьких чи гостей цією смачною та ситною стравою, не потрібно ніяких особливих кулінарних навичок та багато часу – цей спосіб стане ідеальним вибором як для особливих урочистих випадків, так і для застілля з гостями чи затишної сімейної вечері. Також радимо звернути увагу на легкий рецепт свинячої грудинки, запеченої у фользі.
За рецептом від каналу " Кулінарна майстерня " яловичина з овочами в духовці готується просто, а результат вражає своїм смаком та зовнішнім виглядом.
Яловичина з овочами в рукаві — інгредієнти
Щоб приготувати цю страву, ми беремо:
- 500 г. телятини;
- 3-4 картоплини;
- 1 кабачок;
- 1 червоний солодкий перець;
- 1 цибулину;
- 2 моркви;
- часник (кілька зубчиків чи сухий), суміш спецій для м’яса, суху аджику;
- оливкову олію;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- сіль.
Приготування:
- Всі інгредієнти нарізаємо кубиками та відправляємо в рукав для запікання.
- Додаємо томатну пасту, олію та спеції.
- Зав’язуємо рукав і добре перемішуємо.
- Рукав кладемо у форму для запікання або на лист і відправляємо в розігріту до 190 градусів духовку на 1 годину.
Смачного!
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