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Яловичина з овочами нашвидкуруч: легкий та смачний рецепт

Автор
Юлія Тараненко
Дата публікації
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Автор
М’ясо з овочами потребує мінімум часу для підготовки до запікання Новина оновлена 01 серпня 2023, 15:33
М’ясо з овочами потребує мінімум часу для підготовки до запікання. Фото freepik.com

Вийде неймовірно соковитим та ароматним, спробуйте – і готувати по-іншому вже не захочете

Щоб порадувати близьких чи гостей цією смачною та ситною стравою, не потрібно ніяких особливих кулінарних навичок та багато часу – цей спосіб стане ідеальним вибором як для особливих урочистих випадків, так і для застілля з гостями чи затишної сімейної вечері. Також радимо звернути увагу на легкий рецепт свинячої грудинки, запеченої у фользі.

За рецептом від каналу " Кулінарна майстерня " яловичина з овочами в духовці готується просто, а результат вражає своїм смаком та зовнішнім виглядом.

Яловичина з овочами в рукаві — інгредієнти

Щоб приготувати цю страву, ми беремо:

  • 500 г. телятини;
  • 3-4 картоплини;
  • 1 кабачок;
  • 1 червоний солодкий перець;
  • 1 цибулину;
  • 2 моркви;
  • часник (кілька зубчиків чи сухий), суміш спецій для м’яса, суху аджику;
  • оливкову олію;
  • 2 ст. л. томатної пасти;
  • сіль.

Приготування:

  1. Всі інгредієнти нарізаємо кубиками та відправляємо в рукав для запікання.
  2. Додаємо томатну пасту, олію та спеції.
  3. Зав’язуємо рукав і добре перемішуємо.
  4. Рукав кладемо у форму для запікання або на лист і відправляємо в розігріту до 190 градусів духовку на 1 годину.

Смачного!

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