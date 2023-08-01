Яловичина з овочами нашвидкуруч: легкий та смачний рецепт

Вийде неймовірно соковитим та ароматним, спробуйте – і готувати по-іншому вже не захочете

Щоб порадувати близьких чи гостей цією смачною та ситною стравою, не потрібно ніяких особливих кулінарних навичок та багато часу – цей спосіб стане ідеальним вибором як для особливих урочистих випадків, так і для застілля з гостями чи затишної сімейної вечері. Також радимо звернути увагу на легкий рецепт свинячої грудинки, запеченої у фользі.

За рецептом від каналу " Кулінарна майстерня " яловичина з овочами в духовці готується просто, а результат вражає своїм смаком та зовнішнім виглядом.

Яловичина з овочами в рукаві — інгредієнти

Щоб приготувати цю страву, ми беремо:

500 г. телятини;

3-4 картоплини;

1 кабачок;

1 червоний солодкий перець;

1 цибулину;

2 моркви;

часник (кілька зубчиків чи сухий), суміш спецій для м’яса, суху аджику;

оливкову олію;

2 ст. л. томатної пасти;

сіль.

Приготування:

Всі інгредієнти нарізаємо кубиками та відправляємо в рукав для запікання. Додаємо томатну пасту, олію та спеції. Зав’язуємо рукав і добре перемішуємо. Рукав кладемо у форму для запікання або на лист і відправляємо в розігріту до 190 градусів духовку на 1 годину.

Смачного!

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