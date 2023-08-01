Підготовка до збирання врожаю: де найкраще зберігати овочі та фрукти

Зібраний урожай важливо зберегти до самої весни

У серпні дачники починають збирати врожай фруктів та овочів, які не потрібно консервувати, а зберігати до весни у сирому вигляді. Саме час підготувати потрібне місце для зібраного врожаю.

Ідеальне місце для зберігання овочів взимку – чисте, темне, добре провітрюване приміщення з постійною температурою приблизно 2-4 °С та вологістю повітря не менше 80%. При інших показниках на овочах і фруктах може з’явитися пліснява, або вони можуть висохнути.

"Телеграф" дізнався, де найкраще зберігати зібраний урожай.

Погріб

Ідеальне місце для зберігання врожаю та інших харчових продуктів. Перед опусканням у льох нового врожаю потрібно провести в ньому санітарне прибирання та дезінфекцію, добре провітрити, закласти щілини.

Яма для зберігання овочів

Перебуваючи під землею, плоди довго зберігають свій вигляд та смак. Яму потрібно копати глибиною щонайменше 2 метри. Для цього краще вибрати місце на піднесенні та без підтоплення. Укладати овочі слід рядами, пересипаючи піском. Зверху яму потрібно утеплити соломою чи шаром ґрунту.

Підвал

Багато дачників використовують для зберігання врожаю підвальні приміщення. Недоліком є те, що підвали у міських будинках недостатньо прохолодні. Тому овочі та фрукти можуть зберігатися там лише кілька місяців, а потім псуються.

Квартира

Частину врожаю можна зберігати на заскленому балконі чи лоджії у квартирі. Важливо стежити за температурним режимом і щоб на фрукти та овочі не потрапляли сонячні промені. Урожай можна укладати у коробки, ящики, закриті шафи.

Раніше "Телеграф" розповідав, завдяки чому зібраний на ділянці часник можна зберегти свіжим до весни.