Поливайте огірки так, і вони ніколи не будуть гірчити: корисні поради

Правильний полив — запорука гарного врожаю

Погодьтеся, дуже засмучує, коли огірки гірчать. Начебто на вигляд такий смачний овоч, а він із "підставою". Часто причина гіркоти – у неправильному поливі. Розповідаємо, як зробити так, щоб уникнути подібної проблеми.

Тільки дбайливі городники, які не забувають про те, що огірки люблять воду, отримають смачні плоди. Як правильно поливати овоч, йдеться в блозі s.sad.ua в Instagram.

Як правильно поливати огірки

До початку цвітіння це потрібно робити двічі кожні 14 днів. І не варто забувати, що якщо огірки ростуть у відкритому ґрунті на грядках, то затяжні чи сильні дощі теж вважаються поливом. Щодо обсягу вологи, то на 1 кв. м площі, де посаджено ці рослини, потрібно понад 5 л.

З часу, як тільки з’являться перші зав’язі, і до того, як почнеться збирання плодів, слід поливати вже тричі на сім днів. При цьому на 1 кв. м потрібно 10 л води.

З серпня і до остаточного збирання врожаю полив потрібно скоротити – достатньо це робити один раз на півтора тижня. води на 1 кв. м потрібно не більше трьох-чотирьох літрів.

Важливою є і температура води. Поливати огірки холодною водою заборонено. Від цього вони хворіють, скидають зав’язі та плодоношення не буде. Для огірків підходить лише відстоялася вода. Її слід зранку набрати у відра чи бочки та залишити. А поливати лише наступного дня.

Струмінь води треба направляти так, щоб коренева шийка куща залишилася сухою.

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