Підживлення томатів у серпні: який секретний інгредієнт допоможе зробити овочі солодшими

Томати дуже люблять органічні добрива

Томати — одна з найулюбленіших, але дуже примхливих на городі культур, до якої у серпні має бути підвищена увага. Є трюки, за допомогою яких можна прискорити процес дозрівання цих овочів, а є ті, що допомагають зробити плоди соковитішими і солодшими.

У матеріалі Glavred розказано, як правильно доглядати томати в останній місяць літа і який секретний засіб можна застосувати на городі, щоб збагатити грунт овочів і зробити їх смачнішими.

Як зробити томати солодкими

Дачникам радять один раз на тиждень наприкінці плодоношення овочів, обприскати ґрунт навколо кущів слабоконцентрованим розчином харчової соди. Необхідно взяти одну чайну ложку засобу та розвести її у відрі на 10 літрів води. Отриманий розчин швидко вбирається в землю і знижує рівень кислотності, тому плоди виходять солодшими.

Крім того, у серпні овочам потрібен калій, тому що він впливає на розвиток томатів та їх зовнішній вигляд, а також фосфор, який допомагає зміцнити кореневу систему. Як підживлення в цей період можна вибирати золу.

Потрібно золу (1,5-2) розвести в 5 літрах окропу, ретельно перемішати й почекати поки розчин охолоне.

Потім розбавити його так, щоб кінцевий об’єм суміші дорівнював 10-літровому відру.

Далі додайте пляшку йоду та 10 г борної кислоти.

Залишіть отриману суміш настоятися один день.

Розчиніть літр розчину у відрі з водою і поливайте під корінь.

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