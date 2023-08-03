Найбільші марнотрати: яким знакам Зодіаку потрібно навчитися заощаджувати

У таких людей гроші в гаманці затримуються вкрай рідко

Є знаки Зодіаку, які вміють "дружити" з грошима та грамотно розподіляються своїми ресурсами, а є ті, для кого це суттєва проблема, оскільки вони у найкоротші терміни здатні розтратити свій бюджет.

У матеріалі "24 канали" астрологи назвали представників зодіакального кола, які вважаються справжніми марнотратами, бо зовсім не вміють економити та живуть одним днем.

Названі головні марнотрати за знаком Зодіаку

Телець

Люди, народжені під цим знаком, звикли до розкішного життя і прагнуть завжди жити на широку ногу, навіть якщо фінансовий стан не завжди дозволяє. Тільці витрачають свій заробіток переважно на якісь матеріальні речі. І дуже часто їхні витрати не відповідають прибуткам.

Діва

Представники цього знаку Зодіаку люблять витрачати величезні суми на розваги чи мистецтво. Але через невміння правильно розподіляти сімейний бюджет, Діви часто потрапляють у фінансову скруту.

Козеріг

Люди-Козероги дуже люблять пригоди, отримувати нові емоції, враження, на це і йде їхня основна частина доходу. Козерогів не дуже турбує стабільність, а через необачні вчинки пов’язані з розтратами вони мають фінансові проблеми.

"Телеграф" писав раніше, які знаки Зодіаку є "улюбленцями" Всесвіту. Вони виходять переможцями із будь-якої ситуації.