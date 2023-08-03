Несподіваний спосіб використання борошна не для тортів: ви навіть не здогадувалися

Раковина з нержавіючої сталі, що залишилася вологою, збирає пил і вкривається плямами

Це може здатися дивним, але звичайне борошно радять як чудового союзника для прибирання на кухні, особливо це стосується раковини. Хоча й справді важко собі уявити, що цей продукт може стати відповіддю на питання, чим очистити раковину з нержавіючої сталі – адже ми використовуємо його виключно для приготування їжі – тортів, вареників та інших страв.

Водночас портал santeplusmag запевняє, що звичайне борошно має чудові очисні властивості від плям і нальоту.

Як і чим очистити раковину від нальоту

Почніть зі звичайного очищення раковини, яка стає резервуаром для скупчення пилу та бруду, особливо після приготування їжі.

Порядок дій такий:

вимийте раковину звичайним мийним засобом;

ретельно протріть чистою сухою тканиною, видаливши кожну краплю води, що залишилася на поверхні;

дайте ще трохи часу, щоб поверхня раковини стала сухою;

коли поверхня остаточно висохне, посипте борошном поверх раковини та легко протріть сухою ганчіркою.

Спочатку раковина виглядатиме не дуже естетично, але не хвилюйтеся — почніть видаляти надлишки борошна вологою ганчіркою, яку за необхідності прополіскуйте в окремій мисці з водою та ретельно віджимайте. Треба діяти поступово та обережно, аби нічого не пролити та щоби при контакті з водою борошно не взялося грудочками, які можуть засмітити злив раковини.

Найважливіша рекомендація: не відкривайте водопровідний кран, поки не приберете все борошно, інакше вся виконана вами робота буде марною.

Після протирання вологою ганчіркою та збирання всіх залишків борошна раковина заблищить так, як ви навіть не мріяли. Цей метод особливо ефективний для видалення плям від води та вапняного нальоту, які часто залишаються на поверхні вологої раковини.

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