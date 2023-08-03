Томати порадують шикарним урожаєм: як правильно заготувати насіння на наступний сезон

Самостійна заготівля гарантує якість насіння

Насіння сорту томатів, що сподобався, не обов’язково щороку купувати в спеціалізованих магазинах. Можна своїми руками зібрати та заготовити на наступний рік насіння помідорів.

У разі самостійної заготівлі насіння можна проконтролювати кількість та якість посівного матеріалу.

Як збирати насіння томатів

Для самостійного збору насіння підійдуть добре дозрілі, але не перезрілі томати, типові для даного сорту за величиною, формою та кольором. Плоди слід брати зі здорових рослин.

Досвідчені дачники вибирають томати з нижніх кистей, які формуються першими, коли малий ризик перезапилення з іншими рослинами.

Вибрані плоди ретельно вимийте, розріжте і видавіть вміст насіннєвих камер разом із рідиною на блюдце. Для деяких томатів це зручніше робити чайною ложкою.

Зібрану рідину з насінням відправте в ємність із малою кількістю води. У такому вигляді насіння повинне простояти 2 доби при кімнатній температурі. Як тільки рідина трохи посвітлішає, а на її поверхні з’являться малопомітна плівка та бульбашки повітря, процес можна завершувати.

Рідину разом з порожнім неякісним насінням що випливе на поверхню злийте. До насіння томату, що залишилося на дні, потрібно долити ще трохи свіжої води, збовтати і процідити через ситечко.

Після цього насіння потрібно просушити на матер’яній або паперовій серветці.

Повністю висушене насіння потрібно зібрати та висипати в матер’яний мішечок або паперовий конверт. Целофанові пакети для зберігання насіння не підходять.

Як зберігати насіння помідорів

Мішечки або конверти, на яких вказано рік збору насіння та сорт томатів потрібно зберігати у сухому та прохолодному приміщенні.

Схожість томатного насіння за належних умов зберігання зберігається 5-10 років, але краще використовувати їх за призначенням не пізніше 4-х років після збору.

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