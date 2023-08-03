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Ці три знаки Зодіаку можуть зустріти кохання у серпні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Серпень буде сприятливим у любовному плані для Раків, Дів та Водоліїв Новина оновлена 03 серпня 2023, 12:38
Серпень буде сприятливим у любовному плані для Раків, Дів та Водоліїв. Фото pixabay.com

Ваша ідеальна пара може бути вже на порозі

Серпень 2023 року для багатьох стане непростим, проте також принесе низку важливих подій. Зокрема, для трьох знаків Зодіаку останній місяць літа може ознаменуватися доленосними зустрічами.

Цими знаками є Рак, Діва та Водолій, говорить любовний гороскоп Таро від "Телеграфу" на серпень.

Ракам випало Сонце

Це карта одна з найпозитивніших у колоді, вона є провісником відродження, щастя та успіху. Подолавши всі біди та труднощі, Ви почуватиметеся оновленим духовно та фізично, готовим до вступу в новий етап життя. Сонце може означати також майбутній щасливий шлюб.

Дівам випала Шістка мечів

Вас у серпні можуть чекати великі зміни на любовному фронті, — Ви можете зустріти когось особливого, перевести існуючі відносини на новий рівень або навпаки розірвати їх. У будь-якому випадку, важкий період у Вашому житті добігає кінця.

Водоліям випала перевернута Четвірка кубків

Ця карта каже, що на Вас скоро може чекати доленосна зустріч. Також карта може вказувати на можливе покращення стосунків та гармонію у шлюбі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить із грошима у серпні за картами Таро.

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