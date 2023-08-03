Чим підгодувати помідори в серпні: збиратимете відрами

Досвідчені городники використовують органічні підживлення для живлення та захисту рослин

Помідори – овочева культура сімейства пасльонових, яка любить сонце та тепло. Але тривала сильна спека погано позначиться на їхньому стані або зовсім загубить. Посилити плодоношення помідорів можна за допомогою одного розчину, а щоб не допустити загибелі рослин, скористайтеся народними засобами.

Як радить 24 Канал, найнеобхідніше добриво в літню спеку — сухі дріжджі.

Чим удобрити помідори — народні засоби

Багато городників вважають за краще застосовувати на своїх грядках органічні засоби захисту та підгодівлі для рослин, щоб не насичувати їх плоди хімією.

Чим саме підгодувати помідори:

сухі дріжджі із цукром;

молочна сироватка.

Використовуйте найнеобхідніше добриво в жарку літню пору – 10 г сухих дріжджів розведіть у 10 л води, додайте 1 ст. л. цукру та залиште на 2-3 години на сонці. Розведіть розчин із водою у відсотковому співвідношенні 1 до 5 і полийте їм томатні кущі відразу після приготування.

Молочна сироватка – органічний продукт, який допоможе покращити здоров’я томатів. Вона створює на листі плівку, яка захищає від спеки та не дає розмножуватися бактеріям. Щоб приготувати розчин, знадобиться 1 літр молочної сироватки та 3 літри води. Можна обприскувати помідори кожні 10 днів, але якщо пройде дощ, обробку потрібно повторити.

Крім народних, досвідчені городники використовують і такі засоби, як зубний порошок та борна кислота.

Для захисту помідорів від сонця розведіть зубний порошок у співвідношенні 3 ст. л. на 10 літрів води. Розмішайте, щоб порошок швидше розчинився і після повного розчинення процідіть через дрібне ситечко або марлю, складену у 2-3 шари. Розчином можна обробляти як листя, і плоди рослини. Після випадання опадів рекомендується повторити обприскування.

Борна кислота – ефективний засіб під час плодоношення помідорів. Щоб приготувати розчин, розведіть 5 г у відрі води та обприскуйте листя.

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