Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Близнюків чекає осяяння, а Стрільців — радісні новини

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Другий тиждень серпня 2023 року не обійдеться без підлості та невдач, проте також принесе і багато позитивних змін.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 7 по 13 серпня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Лицар жезлів

На вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може попереджати про переїзд.

Телець — Королева жезлів

Це позитивна карта, яка обіцяє, що наступного тижня у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалими Ви будете на професійному фронті.

Близнюки — Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Найближчими днями Вам може повернутися щасливий шанс, постарайтеся не проґавити його.

Рак — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, скоро виповниться Ваше давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції і не проґавте можливість провести час із близькими.

Лев — порожня карта

У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить.

Діва — Лицар пентаклів

Карта каже, що найближчим часом Ви зможете проявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Терези — перевернута Трійка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що успіх може відвернутися від Вас і якась задумана справа може завершитися не так, як Ви б того хотіли. Вас можуть обговорювати за спиною або проявити якусь іншу підлість щодо Вас.

Скорпіон — перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але цього тижня все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації.

Стрілець — Паж кубків

Ця карта є символом любові і миру, і може обіцяти приємну зустріч або радісні новини. Зараз саме час для почуттів, романтики та нових починань. Не бійтеся бути сміливим та рішучим.

Козоріг — перевернутий Король жезлів

Ви впевнено йдете до своєї мети, але при цьому не надто замислюєтеся про почуття оточуючих, що може обернутися для Вас конфліктами, невтішними відгуками та неприємними новинами. По можливості будьте добрішими.

Водолій — перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що найближчим часом Ваше благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Риби — перевернуте Правосуддя

У цьому положенні карта попереджає, що наступного тижня вдача гратиме проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю у відношенні до себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат Вас не потішить.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця літа за картами Таро.