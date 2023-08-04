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Поверніть блиск золотій прикрасі, зануривши її в цей домашній розчин

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ваші золоті каблучки знову сяятимуть
Ваші золоті каблучки знову сяятимуть. Фото Pixabay

Абсолютно безпечне чищення ваших дорогих серцю прикрас

Простими засобами, які, швидше за все, вже є у вас вдома, ви можете повернути золотим прикрасам їхній блиск.

Запропонований метод очищення повністю безпечний для золота, не завдаючи йому шкоди, а лише видаляє забруднення. Про це пише cpykami. Знадобиться тільки аміак та засіб для миття посуду.

Як почистити золоту прикрасу

Для відновлення блиску золотих прикрас виконайте такі кроки:

  1. Візьміть 250 мл гарячої води та додайте до неї 10 мл аміаку, а також 10 мл будь-якого рідкого засобу для миття посуду.
  2. Ретельно перемішайте розчин, щоб усі компоненти поступово змішалися.
  3. Помістіть золоті прикраси в отриманий розчин і залиште їх там на 30 хвилин (при сильному потемнінні можна залишити на годину).
  4. Потім вийміть прикраси з розчину та промийте їх під проточною водою.
  5. Дайте прикрасам висохнути. Після цього ваші золоті прикраси будуть сяяти, наче нові.

Раніше "Телеграф" писав, що є багато методів, що дозволяють визначити справжність срібла в домашніх умовах. Також ми розповідали, як запобігти почорнінню срібних прикрас. З одним способом сяятиме, як і раніше.

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#Золото #Прикраси #Аміак #Золоті прикраси #Лайфхак