Поверніть блиск золотій прикрасі, зануривши її в цей домашній розчин
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Абсолютно безпечне чищення ваших дорогих серцю прикрас
Простими засобами, які, швидше за все, вже є у вас вдома, ви можете повернути золотим прикрасам їхній блиск.
Запропонований метод очищення повністю безпечний для золота, не завдаючи йому шкоди, а лише видаляє забруднення. Про це пише cpykami. Знадобиться тільки аміак та засіб для миття посуду.
Як почистити золоту прикрасу
Для відновлення блиску золотих прикрас виконайте такі кроки:
- Візьміть 250 мл гарячої води та додайте до неї 10 мл аміаку, а також 10 мл будь-якого рідкого засобу для миття посуду.
- Ретельно перемішайте розчин, щоб усі компоненти поступово змішалися.
- Помістіть золоті прикраси в отриманий розчин і залиште їх там на 30 хвилин (при сильному потемнінні можна залишити на годину).
- Потім вийміть прикраси з розчину та промийте їх під проточною водою.
- Дайте прикрасам висохнути. Після цього ваші золоті прикраси будуть сяяти, наче нові.
Раніше "Телеграф" писав, що є багато методів, що дозволяють визначити справжність срібла в домашніх умовах. Також ми розповідали, як запобігти почорнінню срібних прикрас. З одним способом сяятиме, як і раніше.