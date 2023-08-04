Небезпечне сусідство: які рослини категорично не можна садити поряд з трояндами

Троянди вимагають до себе постійної уваги та своєчасного догляду

Троянди — примхливі рослини, які потребують помірного поливу, регулярних мінеральних підживлень, а також захисту від шкідників. Більш того, важливу роль у їх зростанні та цвітінні грають "сусіди". Річ у тому, що далеко не всі рослини можна висаджувати поряд із цими красивими квітами.

У матеріалі "УНІАН" розказано, що не можна висаджувати поблизу троянд, щоб рослини не конкурували постійно за воду та поживні речовини, тобто не заважали одна одній на дачній ділянці.

Що не можна садити поряд з трояндами

Дачникам наполегливо не рекомендують розміщувати поруч із королевою саду такі квіти:

Гортензія — гарна квітка, яка цілком може конкурувати з трояндою, але їй потрібний кислий ґрунт, який не підходить багатьом іншим рослинам. Навряд чи гортензії вдасться потоваришувати з трояндами на одній ділянці;

— гарна квітка, яка цілком може конкурувати з трояндою, але їй потрібний кислий ґрунт, який не підходить багатьом іншим рослинам. Навряд чи гортензії вдасться потоваришувати з трояндами на одній ділянці; Тюльпани — ніжні квіти, які теж не бажано висаджувати поряд з трояндами, попри те, що їх період цвітіння не припадає на один і той самий час. Але щороку тюльпани потрібно буде викопувати, а під час процесу ви можете пошкодити кореневу систему троянд;

Папороть — рослина, яка володіє густим листям, яке може затінювати троянди й тим самим шкодити їх росту і цвітінню. Краще посадити їх у віддаленому місці, щоб вони не заважали один одному.

— рослина, яка володіє густим листям, яке може затінювати троянди й тим самим шкодити їх росту і цвітінню. Краще посадити їх у віддаленому місці, щоб вони не заважали один одному. Айстра — популярна в саду квітка, але її краще не садити по сусідству з трояндами, оскільки айстри здатні сильно розростатися, настільки, що у троянд можуть скоротитися шанси на виживання.

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