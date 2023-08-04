Пральну машину доведеться ремонтувати: які речі не можна класти в барабан

Ці поради вбережуть від серйозної поломки пральної машини

Пральна машина — незамінна помічниця у побуті. Поломка цього побутового предмета додасть труднощів і вимагатиме витрат. Для того, щоб машина служила дуже багато років, потрібно дотримуватися правил експлуатації. Обов’язково регулярно чистити пральну машину і не класти в барабан невідповідні речі.

Є кілька речей, які ніколи не варто класти у машинку. Про це пише Mirror.

Що не можна прати в пральній машинці — список речей

Взуття Не підходить для прання у пральній машині шкіряне та замшеве взуття. Жорстка підошва може пошкодити барабан та розбалансувати прилад. Саме взуття може втратити форму, тому її краще чистити руками.

Не підходить для прання у пральній машині шкіряне та замшеве взуття. Жорстка підошва може пошкодити барабан та розбалансувати прилад. Саме взуття може втратити форму, тому її краще чистити руками. Рюкзаки та сумки. На цих виробах зазвичай є карабіни та інші металеві елементи. Вони можуть пошкодити барабан та інші речі в закладці. Якщо сумка пошита із щільного матеріалу, при намоканні вона може стати дуже важкою та викликати проблеми з балансуванням.

М’які іграшки. Якщо ви плануєте покласти м’яку іграшку в пральну машину, переконайтеся, що в ній немає батарейок або електричних компонентів, оскільки це може пошкодити пральну машину і сам предмет. Сухе або точкове чищення буде найкращим варіантом для м’яких іграшок.

Якщо ви плануєте покласти м’яку іграшку в пральну машину, переконайтеся, що в ній немає батарейок або електричних компонентів, оскільки це може пошкодити пральну машину і сам предмет. Сухе або точкове чищення буде найкращим варіантом для м’яких іграшок. Ліжка для тварин. Якщо лежак кішки або собаки наповнений кульками з піни або подрібненим пінопластом, його не варто прати в машинці. Наповнювач може злипатися та викликати дисбаланс, який згодом призведе до ламання. Крім того, шерсть домашніх тварин може засмітити фільтр та дренажну систему машини.

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