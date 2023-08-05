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Яку дешеву крупу розсипати на помідори, щоб вони виросли м’ясистими

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Помідори будуть великими та соковитими Новина оновлена 05 серпня 2023, 13:57
Помідори будуть великими та соковитими. Фото Freepik

Розкрито секрет потужного добрива для томатів

Хороший урожай помідорів залежить від кількох ключових факторів: правильного вибору часу для посадки, правильного догляду за томатами та підживлення. Важливо використовувати відповідні добрива, які відповідатимуть потребам рослини у різні періоди її розвитку.

У серпні досвідчені городники розсипають городом одну дешеву крупу, завдяки чому ділянку завалюють великі і м’ясисті помідори. Про це пише ukr.media.

Як підгодувати помідори

Можна просто розсипати подрібнені вівсяні пластівці навколо кущів томатів, після чого акуратно внести їх у ґрунт за допомогою граблів та полити грядки.

Рецепт підгодівлі на основі вівсянки

Для створення цього підживлення необхідно взяти 500 грамів дрібно подрібненої вівсянки. Після цього слід залити крупу 10 л теплої води і дати їй настоятися протягом 5 днів. Отриманий розчин слід застосовувати для поливу томатів раз на два тижні. Для кожного куща потрібно 500 мл цієї настойки.

Вирощування помідорів на городі не становить особливих складнощів. Головне – стежити за підгодовуванням рослин та боротися зі шкідниками, а також правильно організовувати полив помідорів.

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#Помідори #Добрива #Томати #Город