Відбілити речі можна розчином із двох інгредієнтів: коштує копійки, а результат вражає

Забудьте про "хімію" та їдкий запах

Існує багато даних про шкоду хлорних відбілювачів. Ми розповімо про спосіб приготування безпечної домашньої альтернативи без використання агресивних хімікатів, а з ними — і сильних запахів.

З часом, коли проходить багато прань, біла постільна білизна втрачає свій білосніжний вигляд. Повернути їй первісну білизну стає складним завданням, попри великий вибір готових пральних засобів, які бувають не всім по кишені.

Досвідчені господині давно успішно застосовують лише два доступні за ціною засоби — перекис водню (1 склянка) і лимонний сік (1/4 склянки), а також звичайну воду (12 склянок). Про це пише ukr.media.

Застосовуємо домашній відбілювач під час прання

Об’єднайте інгредієнти та під час прання додайте по 2 склянки. Крім того, ви можете використовувати цю суміш як універсальний мийний засіб, наносячи її за допомогою пульверизатора.

Раніше ми пропонували самостійно виготовити гель для прання. Також ми розповідали, як правильно прати речі в машинці, щоб вони не пускали фарбу.