Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Овнів чекає смуга невдач, а Козорогів – вікно можливостей

Розповідаємо, чого чекати всім знакам протягом тижня

Другий тиждень серпня 2023 року деяким принесе нові можливості для розвитку та досягнення матеріального успіху, однак у багатьох також очікуються невдачі у плані роботи та фінансів.

На це вказують карти Таро, які випали у грошовому розкладі на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — перевернута Жриця

На наступному тижні у Вас може початися смуга невдач, хтось може захотіти Вас "підсидіти", а інтуїція може сильно підвести. Намагайтеся поки не приймати важливих рішень, великий шанс помилитися.

Телець — Паж мечів

Чекайте на цьому тижні новин, пов’язаних із грошима. Також карта рекомендує сісти та зайнятися аналізом своїх витрат та доходів, можливо переглянути свої плани, – зараз для цього дуже сприятливий момент.

Близнюки — Вісімка пентаклів

Найближчим часом Ви будете сповнені кар’єрних амбіцій, охоче навчатиметеся і працюватимете над кар’єрними досягненнями, завдяки чому зможете підвищити свою компетентність як фахівця.

Рак — перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта каже, що Ви не зможете правильно організувати свою роботу та відстояти точку зору, що може принести проблеми та невдачі. Зробіть висновки із цієї ситуації.

Лев — Десятка мечів

Ця карта передбачає розорення, депресію, крах планів, проблеми з грошима, програні суперечки. Але не поспішайте засмучуватися, оскільки вона також обіцяє і кінець чорної смуги після цього. Адже найтемніша ніч перед світанком, пам’ятаєте?

Діва — перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта каже, що на другому тижні серпня Ви будете вибиті з колії і емоційно нестабільні. У фінансовому плані у Вас навряд чи щось зміниться на краще, але Вас це не особливо турбуватиме.

Терези — Самітник

Самітник вище мирських благ (серед яких і гроші), і попереджає, що на Вас може чекати просте аскетичне життя, фінансові обмеження, зниження доходів і анулювання ділових домовленостей.

Скорпіон — перевернута Трійка мечів

У цьому положенні карта попереджає, що найближчого тижня Вам, можливо, доведеться турбуватися через гроші, — Ваші партнери з бізнесу можуть Вас обдурити і Ви можете втратити роботу.

Стрілець — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі з фінансовим планом, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Козоріг — Паж пентаклів

Наступний тиждень принесе ресурси для роботи. Якщо є бажання і можливість займатися якоюсь справою, то займайтеся, оскільки висока ймовірність, що вона виявиться прибутковою. Також настав чудовий час для укладання нових контактів та оформлення угод.

Водолій — Двійка пентаклів

Це неоднозначна картка у фінансовому плані. Якщо у Вас є проблеми з грошима, то незабаром можете отримати прибуток. Однак якщо з грошима навпаки було все добре, то становище може скоро погіршитися.

Риби — Лицар пентаклів

Ця карта каже, що Ви досягнете бажаних результатів, проте не зараз, а згодом, при цьому доведеться чесно попрацювати для цього. На легкі гроші розраховувати не варто і від ризиків поки що краще утриматися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця серпня.