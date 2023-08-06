Вершинна гниль на помідорах: через що хворіють томати і як врятувати плоди

Одна з найпоширеніших хвороб томатів – вершинна гнилизна, але її легко побороти

Урожай томатів не вийде без внесення добрив. Саме через брак корисних елементів культура починає захворювати, але цьому можна запобігти.

Вершинна гнилизна – одна з поширених інфекцій, яка вражає помідори. Існує одна причина виникнення цієї хвороби, повідомляє блогерка-фермерка Світлана Павлюк у Instagram.

За словами дачниці, вершинна гниль на помідорах свідчить про дефіцит кальцію. Коли томати вже уражені інфекцією, а верхня частина плодів зіпсована, то внесення кальцію не допоможе.

Тим не менш, слід продовжувати підживлення культури кальцієм, тому що на кущі можуть залишатися ще здорові плоди, що потребують підтримки. Для цього дачники можуть придбати препарат із кальцієм та застосовувати його, згідно з інструкцією.

Альтернативний варіант для запобігання вершинній гнилі на помідорах – полив саморобним розчином. Як писав "Телеграф" раніше, городники можуть поливати здорові томати хлористим кальцієм або розчином кальцієвої селітри із борною кислотою. Такі маніпуляції наситять кальцієм ґрунт та полегшать засвоєння. Достатньо 7-10 г селітри й 10 г борної кислоти на 10 л води.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як треба поливати помідори у серпні. Полив рослини наприкінці літа потребує особливого підходу.