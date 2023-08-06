Навіщо мити жирний посуд лимоном: про цей класний спосіб мало хто знає

Комбінація двох продуктів стане в пригоді всім, хто не любить відшкрібати засохлі жирні плями

Якщо у вас на кухні знайдеться невеликий лимон, рутинне домашнє прибирання перетвориться на щось цікаве та захоплююче. Стане в пригоді цей кислий і корисний фрукт людям, які не люблять відмивати посуд від жирних залишків їжі.

Лимонний сік ефективно усуне жир і наліт не тільки з брудного посуду, а також допоможе позбутися липких слідів на плиті, вимиє вікна та підлогу. Про це пише ukr.media.

Як відмити жирний посуд

Якщо після обіду посуд залишається занадто жирним, можна легко розв'язати цю проблему, застосовуючи лимон та сіль. Просто змішайте сік, вичавлений з половини лимона, з невеликою кількістю солі. Вийде універсальний засіб для видалення жиру та бруду з поверхонь.

Завдяки своєму натуральному складу, лимон відмінно підходить для безпечного та ефективного очищення кухонного посуду та приладів. Просто потріть посуд губкою, змоченою в розчині з лимона та солі – і жиру як не було.

Лимон можна використовувати так часто, як необхідно, щоб очистити посуд, поверхню плити, плитку та підвіконня.

Раніше ми писали, навіщо на кухонній губці робити надріз. Є спосіб уникнути одного стомлюючого процесу.