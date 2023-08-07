Прибирайте яблука, що опали під деревом, якнайшвидше: названо загрози

Гниття яблук є сприятливим середовищем для розвитку грибкових інфекцій

Яблука досягають зрілості і деякі з них падають на землю, особливо після сильних вітрів або дощів. Крім того, зрілі яблука стають важчими і від’єднуються від гілок. Люди зазвичай збирають цілі плоди, а зіпсовані залишають. Але це помилка.

Є кілька причин, з яких потрібно обов’язково прибирати яблука, що впали, особливо підгнилі, під деревом. Про це пише ukr.media.

Чому потрібно збирати яблука, що впали, з ділянки

Яблука, що опали і розклалися, можуть завдати шкоди газону навколо дерева і пошкодити декоративні покриття. Крім того, гниття фруктів створює ідеальне середовище для розмноження грибкових інфекцій, здатних заражати сусідні рослини.

Необхідно звертати особливу увагу на боротьбу з паршею на яблунях, оскільки це захворювання є серйозною небезпекою для плодових дерев. А велика кількість падалиці на яблуні свідчить про можливі проблеми із рослиною.

Гниття фруктів приваблюватиме настирливих комах у ваш сад або двір. До цього списку входять не тільки мухи, а й бджоли, оси. Велика кількість таких комах зробить перебування в саду не лише неприємним, а й потенційно небезпечним.

Раніше ми писали, що садівники саджають біля яблуні. Є рослини, які для плодового дерева є корисними сусідами в саду.