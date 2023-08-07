Як потравити слимаків на ділянці, не вдаючись до агресивної "хімії": купіть лише два продукти

Впоратися зі шкідниками на дачній ділянці можна без хімікатів

Використання покупних препаратів від слимаків у чистому вигляді не досягає бажаного ефекту, в першу чергу, тому що гранули не привабливі для слимаків, і вони просто не хочуть їх їсти. Тому садівникам необхідно вдаватися до хитрощів, які змусять слимаків з’їсти отруту, підготовлену спеціально для них.

Звичайне пиво або кисломолочні продукти можуть стати чудовими приманками для привернення слимаків. Як пише cpykami, багато садівників знають з досвіду, що слимаків приваблюють нефільтроване пиво і сметана.

Щоб привернути увагу слимаків, можна застосовувати різноманітні приманки. Наприклад, старі дошки стануть чудовим місцем для паразитів. Розкладаючи дошки по саду, вже за кілька днів під ними можна виявити велику кількість слимаків.

Зберіть слимаків з поверхні дощок і помістіть паразитів у великий контейнер, заповнений сіллю. Незабаром вони загинуть.

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