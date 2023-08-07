Анфіса: що означає це ім’я і коли всі Дні ангела Фіси протягом року
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Це ім’я незаслужено забуте за останні десятиліття
Жіноче ім’я Анфіса нехай не найпопулярніше на сьогоднішній день, але дуже красиве та давнє. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно походить і коли кожен день ангела Анфіса протягом року.
Значення імені Анфіса
Це ім’я має давньогрецьке походження і означає "квітуча". Воно в давнину поширилося в Київську Русь разом із християнством, проте вже приблизно півстоліття втратило популярність.
Зустрічаються такі форми імені Анфіса як Фіса, Анфіска, Фізуня, Фіза і навіть Аня.
Прийнято вважати, що носії імені Анфіса благодушні та цілеспрямовані, мають потяг до хорошого життя та маніпуляцій, вміють добре "працювати на публіку". Анфіси зазвичай подобаються чоловікам, і стають добрішими, якщо по-справжньому закохуються.
Коли День ангела Анфіси?
Носії імені Анфіса святкують іменини чотири рази на рік за церковним православним календарем:
- 8 січня;
- 9 серпня, — преподобна Анфіса Мантінейська;
- 9 вересня, — мучениця Анфіса (Анфуса) Нова;
- 21 грудня, — мучениця Анфіса Римська.
Вітання з Днем ангела Анфіси
Ми підготували вам пару гарних листівок, за допомогою яких можна привітати Анфісу з іменинами:
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки суворо заборонено передаровувати за народними прикметами.