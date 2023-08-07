Томати дозріють швидше на десять днів: спритний трюк дачників

Досвідчені городники протикають помідори шпилькою, і ось навіщо

Існує кілька способів прискорити дозрівання помідорів на дачній ділянці. Проста хитрість зробить так, що помідори почервоніють на десять днів скоріше.

Щоб томати постигли швидше, досвідчені городники користуються одним лайфхаком. Про це розповідає "Земляк".

Для спритного трюку дачникам знадобиться один предмет – шпилька. За допомогою нехитрої маніпуляції помідори, що злегка почервоніли, вже через 9-10 днів стануть стиглими. Все, що потрібно, зробити прокол шпилькою біля плодоніжки.

Додамо, що багато дачників знімають із кущів бурі томати, щоб плоди дозріли вже в приміщенні. Однак для цього необхідно забезпечити овочам теплу температуру.

Крім того, городники намагаються розвертати кущі з недозрілими помідорами до сонця. Якщо плоди будуть під сонячним промінням, дозріють миттєво.

Раніше "Телеграф" розповідав про правила поливу томатів у серпні. Наприкінці літа поливати рослину потрібно певним чином. А ще ми писали, яку підгодівлю слід внести цього місяця, щоб отримати шикарний урожай помідорів.